12 مصابا بقصف صاروخي لجبهة النصرة على أحياء حلب

وقالت مراسلة "سبوتنيك" في حلب "إن ميليشيات هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة المصنف على لوائح الإرهاب العالمية أمطرت أحياء سكنية بحلب بعدة قذائف صاروخية قبيل آذان المغرب بقليل ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأة، وشاب، إصابات متفاوتة".

© Sputnik . Bassel Shartooh

وأضافت المراسلة: إن القصف طال شارع تشرين وشارع النيل وحي الخالدية ودوار المايل، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف في المدينة نقلت المصابين إلى مشفى الرازي الوطني لتلقي الرعاية الصحية، لافتة إلى أن أحد المصابين تم إدخاله إلى غرفة العناية الفائقة نتيجة خطورة إصابته".

وتابعت المراسلة: إن وحدات الجيش السوري ردت عبر سلاح المدفعية على مصادر إطلاق القذائف على محور "صالات الليرمون بريف حلب الغربي، مستهدفة مواقع تنظيم جبهة النصرة.

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ولفتت المراسلة إلى أن مسلحي هيئة تحرير الشام قصفوا في وقت سابق من "بعد ظهر اليوم" قذيفتين صاروخيتين استهدفتا حي مساكن السبيل ومحيط دوار الشيحان، وألحقتا إصابات بستة مدنيين وتسببتا بدمار بممتلكات المواطنين.

ويأتي القصف الصاروخي الذي نفذته هيئة تحرير الشام على الأحياء السكنية بحلب بالتزامن مع هجوم عنيف تشنه التنظيمات الإرهابية على مواقع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي محاولة استعادة بعض المناطق التي حررها الجيش خلال العملية العسكرية التي أطلقها مؤخرا، حيث انتهزت الفصائل الإرهابية الهدنة التي أعلنها الجيش السوري واستقطبت تعزيزات ضخمة إلى جبهات القتال من الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.

وكانت التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الغربي استهدفت مخيم النيرب القريب من مطار حلب الدولي، في الرابع عشر من الشهر الجاري بثلاث قذائف صاروخية ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين وإلى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي.