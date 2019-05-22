شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سورى فى هولندا للاشتباه فى ارتكابه أعمال إرهابية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدعون العموم في هولندا، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن سوري للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وضلوعه في أعمال الإرهاب في سوريا، حيث يعتقد أنه كان قياديا بجبهة النصرة.

وقال المدعون -في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن المشتبه به، البالغ من العمر 47 عاما، يعيش في هولندا منذ عام 2014 بتأشيرة لجوء مؤقتة، وألقي القبض عليه بقرية "كابيله" جنوبي البلاد، بعد ورود معلومات بشأنه من الشرطة الألمانية.

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وذكرت الشبكة أن قوات الأمن صادرت جهاز كمبيوتر وهاتفا ذكيا ووثائق خلال تفتيش منزل المشتبه به، وأن الشرطة الألمانية نفذت بالتزامن مداهمات على ستة منازل مملوكة لمشتبهين بهم آخرين أعضاء بكتيبة في جبهة النصرة يقودها المشتبه به الرئيسي.