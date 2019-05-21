​مجلس الأمن يمدد للبعثة الأممية في العراق "يونامي" لمدة عام

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارًا تقدمت به الولايات المتحدة، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي"، لمدة عام، حتى 31 مايو/أيار 2020.



وحدد القرار مهام رئيسة البعثة "جانين هينس بلاشارت"، وبينها "تقديم المشورة لبغداد بشأن دعم الحوار السياسي الشامل للجميع، ومساعدتها بشأن وضع الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات والاستفتاءات في البلاد".



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كما أناط القرار، ويحمل الرقم 2470، بالمسؤولة الأممية "مساعدة الحكومة في مراجعة الدستور وتنفيذ بنوده، ووضع الإجراءات التي تقبل بها بغداد من أجل تسوية مسائل الحدود الداخلية المتنازع عليها".



وأكد المجلس على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، كما شدد على أهمية دعم جهوده لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والمصالحة.

يشار أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" هي بعثة سياسية أسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 لعام 2003.

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