العراق: وفد من "أكسون موبل" يبحث عودة موظفيها للعمل

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

أعلن العراق، الثلاثاء، أن وفدًا من شركة "أسكون موبل" النفطية سيصل إلى البلاد الأسبوع الجاري، للتباحث حول عودة موظفيها إلى العمل في حقل غرب القرنة النفطي (جنوب).

كانت شركة نفط البصرة قالت، الأحد، إن 30 موظفا من شركة إكسون موبل الأمريكية، انسحبوا من حقل نفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "وفدًا من شركة أكسون موبل سيصل العراق الأسبوع الجاري للتباحث حول عودة موظفيهم للعمل، وكذلك اتفاق المبادئ بشأن مشروع الجنوب المتكامل".

وأوضح الغضبان أن "موظفي شركة نفط البصرة قادرون على إنتاج النفط والغاز من حقل غرب القرنة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على انسحاب موظفي أكسون موبيل على استمرار المشاريع في الحقل النفطي".

والإثنين والثلاثاء الماضيين، تعرضت ناقلتا نفط ومحطتا ضخ للخام سعودية، لهجومين منفصلين، قالت الرياض إن الهجومين يمسان إمدادات الخام العالمية.

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والخميس الماضي، قال الغضبان، إن بلاده طمأنت الشركات الأجنبية بأن جميع المواقع النفطية في البلاد آمنة، مؤكدا أن المنشآت في عموم البلاد تخضع لحماية قوات الأمن.

وقال مصدر أمني عراقي، الأحد، إن صاورخاً استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا، وسط بغداد، والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية ومقار الحكومة والبرلمان، من دون إصابات.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على طلب واشنطن من موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق فورًا، بسبب ما وصفته بـ"تهديد حقيقي".

وتقول واشنطن إنها تخشى من أن يشّن وكلاء إيران في العراق، وهي فصائل شيعية مسلحة، هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.

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