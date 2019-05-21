الأمم المتحدة: استهداف المواقع الدينية يستحق الإدانة

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

قال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن استهداف المنشآت المدنية، بما فيها المواقع الدينية؛ "أمر يستحق الإدانة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، تعليقًا على إعلان السعودية اعتراض صاروخين قالت إن جماعة الحوثي أطلقتهما نحو منطقة مكة المكرمة، رغم نفي الجماعة اليمنية.

وأضاف دوغريك: "نحن قلقون للغاية من إطلاق الصواريخ وتسيير الطائرات بدون طيار نحو أهداف مدنية".

وتابع أن تلك الأحداث "تؤكد ضرورة دعم جميع الأطراف للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة".

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والإثنين، قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاع الجوي اعترض صاروخيْن باليستيين حوثيين؛ الأول في سماء مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر في مدينة جدة، غربي المملكة.

إثر ذلك، نفت الجماعة، في بيان، استهداف مكة المكرمة، ووصفت التصريحات السعودية بأنها "ادعاءات" تهدف للتغطية على ما وصفته بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين".

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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