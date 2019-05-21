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#أمير_الكويت: نعيش ظروفًا بالغة الدقة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله في أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال أمير الكويت، في تصريحات صحفية: نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة.

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