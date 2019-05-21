صحيفة الخليج الالكترونية أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، أنَّ تحرُّك #الولايات_المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح “درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين تشنها #ايران”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #واشنطن: تحرُّك #الولايات_المتحدة في #الخليج جنبنا هجمات ضد أمريكيين تشنها #ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.