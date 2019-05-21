شكرا لقرائتكم خبر عن خالف تعليمات المرور فعاقبه اللص بسرقة سيارته في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، عمليات البحث عن شخص أقدم على سرقة سيارة من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة، بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل؛ مما أتاح الفرصة للص لسرقتها بكل سهولة.
ووثق مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة سيارة من نوع تويوتا وهي متوقفة أمام المحل مضاءة الأنوار الأمامية، حتى اقترب منها أحد الأشخاص، وعندما تأكد من خلوها من الركاب أسرع بقيادتها وفر هارباً.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للمرور حذرت من ترك المركبة في وضع التشغيل، ودعت إلى التأكد من إطفاء محركها وإغلاقها جيداً عند النزول منها، واعتبرت ترك السيارات في وضع التشغيل مخالفة تستوجب الغرامة ضد صاحب المركبة نفسه.
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