شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من «مكمل غذائي».. يضلل المستهلك ويضر بالصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي “فوريفر آكتيف بروبيوتيك”، مؤكدة أنه يُسوّق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من فعاليته وسلامته.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن المكمل “فوريفر آكتيف بروبيوتيك” غير مسجل لديها، ولم تفسحه، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

ودعت الغذاء والدواء المتضررين من الأعراض الجانبية للمكمل وللأدوية والمستحضرات الأخرى لإبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية.

ونصحت الهيئة المستهلك بعدم استخدام المنتج والتخلص منه فوراً، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وكذلك تجنب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.