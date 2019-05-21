شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تعلق على حقن الأبقار المنتجة للألبان في المملكة بـ«الهرمونات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت “بلدية دبي”، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقن الأبقار المنتجة للألبان في المملكة بـ”الهرمونات”.

وقالت البلدية في بيان لها: إن “ما يشاع من تعرض الأبقار المنتجة لحليب (المراعي) و(الصافي) و(نادك) للحقن بالهرمونات لزيادة نسبة الحليب غير مستند إلى أي مراجع علمية أو بيانات حكومية معتمدة”.

وأكدت أن منتجات تلك الشركات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية، كما أنها خاضعة لرقابة السلطات المختصة في دولة الإمارات عند استيرادها.