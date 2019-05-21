هواوي تصعد ضد ترامب وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دعا إبراهام ليو، ممثل شركة هواوي في أوروبا، الثلاثاء، الأوروبيين إلى التحرك نحو قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: “عملاق الاتصالات الصيني وقع ضحية هجمات إدارة ترامب”.

وأضاف ليو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “هذا ليس هجوما على هواوي فحسب وإنما هجوم على النظام الليبرالي الذي يقوم على أسس وقوانين.. هذا أمر خطير”.

Advertisements

وتابع: “الآن، وصل الأمر إلى هواوي، غدا يمكن أن يحصل لأي شركة دولية أخرى”.. داعيا “الاتحاد الأوروبي إلى التحرك”.

وقررت شركة جوجل الأمريكية إيقاف وصول تحديثات نظام التشغيل أندرويد إلى هواتف هواوي صاحبة ثاني أكبر مبيعات الهواتف الذكية في العالم، بسبب إدراج الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب شركة هواوي في القائمة السوداء، لأنها تشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة،

ودعا ليو الأوروبيين إلى التحرك قائلا: “هل يمكننا غض النظر عن مثل هذا التصرف؟ إذا قمنا بذلك فما ستكون العواقب محتملة لمثل هذا التغاضي؟”.

ووعد ممثل شركة هواوي في أوروبا أن تبذل شركته جهودا إضافية لتبديد قلق الأوروبيين بخصوص مخاطر تجسس مفترض من جانب الشركة الصينية.