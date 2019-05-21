وفي خطاب جديد ألقاه أمام قادة القوات المسلحة خلال زيارة ميدانية إلى ورقلة (جنوب البلاد) نشره موقع وزارة الدفاع، أضاف صالح - الرجل القوي في الدولة بحكم الواقع - أن "محاربة الفساد" التي شملت خصوصًا رجال أعمال بارزين ومسؤولين سياسيين، تستند إلى ملفات ثابتة القرائن وثقيلة بل وخطيرة، ما أثار الرعب لدى "العصابة" فسارعت إلى عرقلة جهود الجيش والعدالة.
وتابع: "محاربة الفساد تفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب".
واعتبر أنّ إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، كما أشار إلى أنّ ذوي المخططات المريبة يستخدمون المسيرات للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث.
وأوضح صالح أنّ الفساد لديه امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبـيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد، وأعاد التذكير بأنَّ حملة محاربة الفساد التي بدأت مباشرة بعد استقالة بوتفليقة استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالارتكاز على معلومات صحيحة ومؤكدة.
ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من هذه الحملة تحقيق غرضين، هما تقديم "قرابين" لإرضاء الحركة الاحتجاجية التي أحد شعاراتها "أكلتوا البلد أيها اللصوص"، والتخلص من رموز الفريق المعارض في إطار صراع عُصب.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تظاهر الطلاب مجددًا في الجزائر العاصمة ومدن أخرى عدة لرفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز "النظام" ومنهم قايد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر قايد صالح يدعو الجزائريين للتعاون مع الجيش ويحذّر من «المخططات الخبيثة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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