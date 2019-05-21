وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أرجع مكجان قراره إلى رأي قانوني من البيت الأبيض، ركَّز على الحصانة الرئاسية والامتيازات التنفيذية، إذ أمر ترامب مكجان بالامتناع عن الحضور.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر: "مذكرات الاستدعاء التي نصدرها ليست اختيارية"، مشيرًا إلى خيار التوجُّه إلى المحاكم لفرض تنفيذ مذكرة الاستدعاء لمكجان.
وأكَّد نادلر: "سنحاسب هذا الرئيس، بطريقة أو بأخرى".
وتعد هذه الخطوة أحدث مواجهة بين الديمقراطيين في الكونجرس، والبيت الأبيض تحت قيادة ترامب.
ويسعى مشرعون من الحزب الديمقراطي المعارض إلى إجبار مكجان على الإدلاء بشهادته حول الجهود المزعومة من جانب ترامب لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وخلص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل في الانتخابات، إلى أن روسيا تدخلت، لكن ترامب لم يتواطأ مع موسكو.
ورفض مولر التوصُّل إلى قرار حول سعي محتمل من الرئيس لعرقلة التحقيق، بينما رفضت وزارة العدل لاحقًا توجيه أي تهم ضد ترامب، واستُشهد كثيرًا بمكجان في ذلك التقرير.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض - في بيان: "الديمقراطيون لا يحبون نتيجة تحقيق مولر.. لا تواطؤ ولا تآمر ولا عرقلة، ويريدون إهداراً غير ضروري لا داعي له".
وأضافت أنَّ مكجان أدلى بشهادته مع مولر لأكثر من 30 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار سابق بالبيت الأبيض يتحدى الكونجرس في «تحقيقات التدخّل الروسي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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