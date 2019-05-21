فيديو| حصيلة مروعة لضحايا عملية طرابلس.. ومناشدة دولية عاجلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 510 أشخاص وإصابة 2467 شخصًا منذ بدء عملية طرابلس. العملية أطلقها قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في 4 أبريل الماضي وتستهدف السيطرة على العاصمة. Advertisements قوات حفتر فوجئت بمقاومة شرسة لم تتوقعها من قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا. شاهد التفاصيل:

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