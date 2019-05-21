الحوثي ينفي استهداف مكة: كل ما تم تداوله افتراء وبهتان وكذب

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الناطقة بلسان الجماعة "ما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع"، مضيفا أن "افتراءات استهداف مكة المكرمة غير غريبة على النظام السعودي الذي يعتمد على الأكاذيب والادعاءات الزائفة".

© REUTERS / Anees Mahyoub

وواصل زعيم الجماعة "ضربات الجيش واللجان نعلن عنها أولا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحد، وهي دائما ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية لشعبنا العزيز".

كانت السعودية قد أعلنت يوم أمس إنها اعترضت صاروخين بمنطقة مكة أطلقتهما جماعة "أنصار الله"اليمنية.

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ويأتي الهجوم في وقت يشهد زيادة في التوتر بين طهران وواشنطن ودول الخليج العربية فضلا عن حرب اليمن الدائرة منذ أربعة أعوام تقريبا.

ونفت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الاثنين، استهداف مدينة الطائف في مكة المكرمة غرب السعودية بصاروخ باليستي، معتبرة الادعاء بذلك محاولة تحشيد سعودية بذريعة تهديد مكة المكرمة.

وقال الناطق باسم "أنصار الله" رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، "السعودية اختلقت فقاعات للتحشيد على المستوى الرسمي والشعبي تحت كذبة تهديد مكة المكرمة".