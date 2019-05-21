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76 شخصا يتنافسون على رئاسة الجزائر... من يعقب بوتفليقة

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وأكدت الوزارة أن تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسي، يوم 4 يونيو/حزيران، وصل إلى 76 رسالة، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأكد البيان أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 20 مايو 2019، تتمثل في إيداع 76 رسالة نية للترشح".

ويحدد القانون الجزائري للانتخابات أجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بـ45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة والذي تم يوم 9 أبريل/نيسان الماضي.

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان/ أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.

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وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.

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