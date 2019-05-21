توقيع اتفاقيات بين الإمارات ومالي

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وقعت دولة الإمارات ومالي عددا من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات اقتصادية وتجارية ودفاعية وثقافية وغيرها، على هامش زيارة يقوم بها رئيس الوزراء المالي إلى أبو ظبي.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات أنه تم أيضا توقيع اتفاقية لتمويل المشاريع، ستساعد في "خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب".
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