نظام "البطاقة الذهبية": الإمارات تمنح إقامة دائمة لآلاف المستثمرين

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قررت دولة الإمارات منح قرابة 7 آلاف مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام يُعرف بـ"البطاقة الذهبية".
وعادة ما يحصل الأجانب المقيمون في الإمارات على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية.
لكن الحكومة الإماراتية أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ منح تصريحات بالإقامة لمدد أطول يستفيد منها رجال الأعمال البارزون والعلماء.
وقال حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة 'البطاقة الذهبية' ... للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".
وأوضح أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".
سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا .. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم اقتصاد الدولة الخليجية، الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط. ويضخ المستثمرون حوالي 27 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي.
وقال الشيخ محمد إن منح الإقامة الدائمة سيكون للمتميزين وللمواهب الاستثنائية.
وأقر مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي منح تأشيرات لمدة 10 أعوام للأجانب الذين لديهم استثمارات في الإمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم إماراتي، إذا كانت أصولهم غير العقارية نسبتها 60 في المئة، على الأقل.
كما أقرت السلطات منح إقامة لمدة 5 أعوام لمن يملكون عقارات تبلغ قيمتها 5 مليون درهم إماراتي على الأقل.
بي بي سي
لماذا أنشأت الإمارات وزارة "اللامستحيل"؟
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
أنت مصري مثلي...لماذا تبيعني للآخرين؟
مئات الالف المصريين في الكويت يعملون في كل القطاعات، والجالية المصرية هي أكبر جالية عربية في البلاد، وثاني اكبر جالية على الاطلاق بعد الجالية الهندية.بي بي سي
-
91 مليون دولار من أجل منحوتة "أرنب"
"الأرنب" هو اسم منحوتة الفنان الأمريكي جيف كونز التي بيعت في مزاد للفن المعاصر في نيويورك مقابل بمبلغ 91.1 مليون دولار.
Advertisementsبي بي سي
-
حلم العودة بعد 71 عاما من النكبة
يصادف اليوم الأربعاء ذكرى "النكبة" الفلسطينية التي وقعت عام 1948 بعد الإعلان عن تأسيس دولة إسرائيل واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
لماذا أنشأت الإمارات وزارة "اللامستحيل"؟
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر نظام "البطاقة الذهبية": الإمارات تمنح إقامة دائمة لآلاف المستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.