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نظام "البطاقة الذهبية": الإمارات تمنح إقامة دائمة لآلاف المستثمرين

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الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر

قررت دولة الإمارات منح قرابة 7 آلاف مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام يُعرف بـ"البطاقة الذهبية".

وعادة ما يحصل الأجانب المقيمون في الإمارات على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية.

لكن الحكومة الإماراتية أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ منح تصريحات بالإقامة لمدد أطول يستفيد منها رجال الأعمال البارزون والعلماء.

وقال حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة 'البطاقة الذهبية' ... للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأوضح أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم اقتصاد الدولة الخليجية، الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط. ويضخ المستثمرون حوالي 27 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي.

وقال الشيخ محمد إن منح الإقامة الدائمة سيكون للمتميزين وللمواهب الاستثنائية.

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي منح تأشيرات لمدة 10 أعوام للأجانب الذين لديهم استثمارات في الإمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم إماراتي، إذا كانت أصولهم غير العقارية نسبتها 60 في المئة، على الأقل.

كما أقرت السلطات منح إقامة لمدة 5 أعوام لمن يملكون عقارات تبلغ قيمتها 5 مليون درهم إماراتي على الأقل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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