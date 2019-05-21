دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الكشف عن هواتف Honor 20 رسمياً اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Honor اليوم عن هواتف Honor 20 المميزة والتي جائت في إصدارين Honor 20 Pro وHonor 20،

مواصفات Honor 20 Pro:

يأتي الهاتف باعدات كاميرا مميزة حيث يأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية للهاتف، حيث يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرا IMX586 من سوني بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.4 مع،تثبيت بصري والكتروني في التصوير OIS على 4 محاور.

أيضاً يأتي المستشعر الثاني للكاميرة بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة، ويدعم زاوية عرض 117 درجة، بينما تأتي ميزة التكبير في مستشعر Telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 حيث يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، كما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وهو مستشعر Macro مع فتحة عدسات f/2.4، ليكون أول هواتف Honor مع مستشعر مخصص لتصوير Macro، مع بيكسل بحجم 1.75µm،بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل وتأتي في تصميم ثقب بالشاشة

الشاشة من نوع LCD بحجم 6.26 بوصة بأبعاد 19.5:9 ويأتي مستشعر البصمة في جانب الجهاز مع مستشعر التعرف على الوجة.

المعالج بالطبع Kirin 980 القوي مع 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة داخلية 256 جيجابايت، البطارية بحجم 4000mAh مع دعم 22.5 SuperCharge تصل البطارية الي 50% من الشحن خلال 30 دقيقة.

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الجهاز سيتوافر قريباً بسعر 600 يورو

مواصفات Honor 20:

لن يتختلف الهاتف عن اصدار Pro الا في بعض النقاط الخاصة بالكاميرا اولاً، حيث تأتي الكاميرا بدقة 48 ايضاً لكن بفتحه ابطء قليلاً f/1.8 وبدون المثبت البصري، النقطة الثانية انه تم استبدال الكاميرا tele بمستشعر للعمق مع الاحتفاظ بباقي الكاميرات 16 و2 مثل نسخة البرو

كما تأتي تلك النسخة بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت مع مساحة 128 جيجابايت، وسيأتي كذلك أكثر نحافة من النسخة البرو مع بطارية أقل 3750mAh، يأتي الهاتف بسعر 500 يورو في انحاء أوروبا و 400 في المملكة المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع الكشف عن هواتف Honor 20 رسمياً اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.