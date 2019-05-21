دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أخيرًا تطبيق Premiere Rush من أدوبي متاح الآن على أندرويد

© Tech World قدمت بواسطة أخيرًا تطبيق Premiere Rush من أدوبي متاح الآن على أندرويد

تواصل شركة أدوبي إطلاق سلسلة برامجها وتطبيقاتها الخاصة على الهواتف المحمولة، وهذه المرة مع تطبيق Premiere Rush والذي أصبح متاحًا وبشكل رسمي على نظام تشغيل أندرويد، حيث يُتيح لك هذا التطبيق تحرير الفيديو بسلاسة ومزامنة العمل بين أجهزتك، على أن تكون هناك نسخة مجانية محدودة، على أن تستفيد من كافة قدرات التطبيق من خلال الاشتراك الشهري والذي يبدأ من سعر 9.99$.

فيما يخص بالتعريف بالتطبيق بشكل أكبر، يجمع محرر الفيديو هذا بين عناصر Premiere Pro و Audition و After Effects، مما يوفر واحدة من أفضل الطرق لتحرير مشاريع الفيديو الخاصة بك، وهناك طريقة أخرى لتزويده بمحررات فيديو أخرى، وذلك من خلال تشغيله على جميع أجهزتك، سواء كنت ترغب في القيام بكل عمليات التحرير على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الانتقال بسهولة بين الاثنين.

كما ولن تقلق أبدًا بشأن نقل ملفاتك، حيث يتم استضافة كل شيء في السحابة، على أن يُوفّر التطبيق طريقة رائعة للتحرير باستخدام سير عمل تحرير مبسط وقوالب ورسومات حركية، والتخلص التلقائي من الصوت الذي يعمل بنظام AI، والمزيد لتحقيق أقصى استفادة من المحتوى الخاص بك، حتى أنه يحتوي على دعم مدمج للنشر بنقرة واحدة على يوتيوب وفيسبوك ومنصات اجتماعية أخرى.

كما سيدعم التطبيق إمكانية فتح المشروعات التي تم إنشاؤها في Premiere Rush في Premiere Pro، وهذا يعني أنه يمكنك بدء مشروع على الهاتف المحمول والانتقال بسهولة إلى Premiere Pro على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمزيد من التعديلات المتقدمة في وقت لاحق.

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ومع ذلك، يجب أن تعرف أن التطبيق يدعم حاليًا قائمة محددة من هواتف أندرويد وهي:

Samsung Galaxy S9 / S9 Plus.

Samsung Galaxy S10 / 10 Plus / S10e

Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 8.

قوقل بيكسل 3/3 XL.

قوقل بيكسل 2/2 XL.

ون بلس 6T.

أخيرًا مع إطلاق تطبيق Premiere Rush العام الماضي على أجهزة الحاسوب ونظام iOS، ووصوله الآن على أندرويد، فإنه يفتح المزيد من الفرص للمبدعين في تحرير فيديوهاتهم، ويجب أن تعرف أن قائمة الدعم ستنمو في المستقبل، ومثل العديد من منتجات أدوبي الأخرى، يُعدّ Premiere Rush خدمة قائمة على الاشتراك، وتبدأ الأسعار من 9.99 دولارًا شهريًا للحصول على نسخة مستقلة، وإذا كنت ترغب في تجربتها قبل الشراء، فهناك نسخة مجانية توفّر لك سعة تخزينية سحابية 2 غيغابايت و 3 صادرات مجانية.

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