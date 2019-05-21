"قطر الخيرية" تطلق أكبر مبادرة لإغاثة اللاجئين حول العالم

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت مؤسسة "قطر الخيرية" (أهلية)، الثلاثاء، إطلاق أكبر مبادرة لإغاثة اللاجئين حول العالم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإن مؤسسة قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أطلقتا مبادرة "لأجل الإنسان" كأكبر مبادرة لإغاثة اللاجئين حول العالم.

Advertisements

وأوضحت أنها تهدف إلى تقديم المساعدات لأكثر من 300 ألف لاجئ من اليمن والعراق والصومال والروهينغيا، إضافة إلى اللاجئين السوريين.

وتسعى مبادرة "لأجل الانسان" إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني.

وتعمل "قطر الخيرية" (تأسست عام 1992) من خلال شراكتها مع مفوضية اللاجئين على تخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية في المناطق المنكوبة حول العالم، ومن خلال برامج مساعدات طبية وغذائية عاجلة، وتوفير الإيواء للشرائح الأكثر ضعفا من اللاجئين مثل الأطفال والنساء وكبار السن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.