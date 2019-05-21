غزة.. فريق تطوعي تركي يوزع مساعدات غذائية لمحتاجين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



وزّع فريق تطوعي تركي، الثلاثاء، طرودا غذائية على عشرات الأسر المحتاجة في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وفي حديث للأناضول، قال رمضان عسلية، مندوب فريق "Gazze'ye Hayat Ol" (كن حياة لغزة)، إن المبادرة شملت نحو 430 عائلة فقيرة.

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وأضاف: "المساعدات جمعت من مواطنين أتراك، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الأسر الفقيرة والمحاصرة في غزة، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشونها".



وأكد "عسلية" عزم الفريق مواصلة العمل والعطاء.



وتعاني غزة أوضاعا اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ نحو 13 عاما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.