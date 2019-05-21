عبد المهدي: نقوم باتصالات بين واشنطن وطهران لنزع فتيل الأزمة

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اعتزامه إرسال وفود إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء التوتر بين البلدين.

وترتبط إيران بعلاقات وثيقة للغاية مع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في بغداد، كما يرتبط العراق بعلاقات استرتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نقوم باتصالات عالية المستوى بين واشنطن وطهران، ونحاول نزع فتيل الأزمة، بالاستفادة من علاقاتنا الدبلوماسية".

ويضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشدة على إيران، عبر عقوبات اقتصادية صارمة، على أمل إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.

وأضاف عبد المهدي: "سنرسل وفودا إلی طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بین الطرفین"، دون تفاصيل حول موعد ذلك.

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وأوضح أن "العراق في مرحلة نقل الرسائل ورؤيته قريبة جدا من الرؤية الأوروبية لتسوية الأزمة في المنطقة".

ومضى عبد المهدي قائلا: "المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض الحرب".

وتابع أن "جميع القوى العراقية متفقة على أهمية إيجاد حل للأزمة في المنطقة، ولا يوجد من يريد تأجيج الأوضاع".

وتهدد واشنطن برد صارم على طهران، في حال استهدفت القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، أو استهدفت مصالح الحلفاء، وخاصة الخليجيين.

ووجهت السعودية، أحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، اتهامات إلى إيران، بدعم هجمات ضد المملكة عبر الحوثيين، ودعت القادة العرب إلى حضور قمتين نهاية الشهر الجاري، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.