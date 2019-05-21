​الأمم المتحدة: مرتاحون للإفراج المؤقت عن موظفنا المحتجز بتونس

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن شعورها بالارتياح إزاء الإفراج "المؤقت"، عن الخبير الأممي المنصف قرطاس، الموقوف بتونس منذ أواخر مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك.

وقال دوغريك: "علمنا أنه في وقت سابق اليوم، قامت محكمة استئناف تونسية بمراجعة القضية ضد منصف قرطاس وقررت إطلاق سراحه ونحن مرتاحون للغاية إزاء هذا التطور، ونتطلع لتأكيد إطلاق سراحه الفعلي من الاحتجاز".

وأضاف: "نسعى في الوقت الحالي للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة التونسية، بما في ذلك فيما يتعلق بحالة الإجراءات القانونية ضد قرطاس".

وفي وقت سابق اليوم قرّر القضاء التّونسي، الإفراج "المؤقت"، عن المنصف قرطاس.

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وأعلنت الداخلية التونسية، توقيف "قرطاس"، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ"الخطيرة" في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها، أن رجال أمن أوقفوا المسؤول الأممي، في مطار تونس قرطاج الدولي، قادمًا من العاصمة الإيطالية روما.

واعتبرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أنّ استمرار احتجاز السلطات التونسية لأحد موظفيها الدوليين، يخالف التزاماتها الدولية.

بينما قالت تونس، إن قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، وذلك بالنظر إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيقه مصالح خاصة، ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".

وقرطاس، محقق لدى مجلس الأمن الدولي، وباحث بمركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.

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