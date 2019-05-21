"تيكا" التركية توزع مساعدات رمضانية في أربيل العراقية

أربيل/ الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، طرودا غذائية على 250 أسرة تركمانية في مدينة أربيل العراقية.

جاء ذلك الثلاثاء، في إطار المساعدات الرمضانية التي تقدمها الوكالة للأسر المعوزة في المدينة.

وجرى توزيع المساعدات في مقر الجبهة التركمانية العراقية بأربيل.

وحضر مراسم التوزيع القنصل التركي لدى أربيل هاكان قره تشاي، ومستشار رئيس تيكا، كامل كولاباش، والبرلماني عن الجبهة التركمانية أيدن معروف.

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وفي تصريحات صحفية خلال التوزيع قال كولاباش، إن توزيع المساعدات الرمضانية في العراق، بات تقليدا سنويا لـ "تيكا".

ولفت إلى توزيع 250 طردا على أسر تركمانية اليوم، وأكد أن الوكالة ستواصل تقديم المساعدات للمحتاجين من مختلف المكونات، دون تمييز.

من جهته، قال منسق تيكا في العراق، جنيد أسمر، للأناضول، إن الوكالة تعتزم توزيع مساعدات غذائية على 1700 أسرة من التركمان والأكراد والعرب، في أربيل.

ولفت أسمر إلى توزيع تيكا مساعدات غذائية على 5800 أسرة، في عموم العراق منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.