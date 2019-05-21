شكرا لقرائتكم مبعوث الأمم المتحدة يحذر من "حرب طويلة ودامية" في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب - | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 20:46

حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة اليوم الثلثاء من أن المعركة للوصول الى طرابلس تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية"، داعياً إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال.



وقال سلامة أمام مجلس الأمن الدولي إن "العنف على مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل الجنوبية للمتوسط، ما يعرض للخطر أمن الدول المجاورة لليبيا ومنطقة المتوسط بشكل أوسع".

وأضاف أن "ليبيا على وشك الانزلاق الى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى انقسام دائم في البلاد، والاضرار التي سجلت بحاجة لسنوات لإصلاحها وذلك فقط في حال توقفت الحرب الآن".

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وبحسب منظمة الصحة العالمية فان النزاع الذي اندلع في 4 نيسان (أبريل) الماضي أوقع حتى الآن 510 قتلى و2467 جريحاً. وتقول الامم المتحدة إن أكثر من 75 ألف شخص اضطروا للفرار، فيما علق نحو 100 ألف شخص وسط المعارك.

وعبر سلامة عن أسفه لاستمرار وصول أسلحة بكثافة الى ليبيا على رغم الحظر المفروض على الاسلحة منذ العام 2011 في هذا البلد. وقال: "هناك دول تغذي هذا النزاع الدامي ويجب ان تضع الامم المتحدة حداً لذلك"، داعياً إلى اعتماد آلية قوية لتطبيق الحظر على الاسلحة.

وأشار إلى أن النزاع "تم استغلاله" من قبل تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لزيادة نفوذهما في البلاد.

واعتبر أن "لا حل عسكرياً في ليبيا، ومن الضروري وقف الاعمال القتالية والعودة الى عملية سياسية تحت اشراف الامم المتحدة لاخراج البلاد من الحرب.