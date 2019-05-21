شكرا لقرائتكم 3 ملايين فنزويلي هجروا بلدهم منذ 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف، كراكاس - أ ف ب - | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 17:35

أعلنت الامم المتحدة أن 3 ملايين شخص غادروا فنزويلا منذ العام 2015، هرباً من أزمة سياسية واقتصادية طاحنة يواجهها البلد.



وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين ليز ثروسيل: "كل يوم، نرى بين 3000 و5000 شخص يغادرون فنزويلا. غادر حوالى 3 ملايين شخص فنزويلا منذ العام 2015".

وأحصت المفوضية 3,7 مليون فنزويلي في الخارج، هاجر 700 الف منهم قبل العام 2015. وأشارت الى أن حوالى 460 ألف فنزويلي قدّموا طلب لجوء أواخر العام الماضي، معظمهم في دول مجاورة في أميركا اللاتينية.

لكن حوالى 1،4 مليون شخص حصلوا على أذونات وتأشيرات، مثل التأشيرات الإنسانية او تأشيرات العمل، للإقامة في شكل شرعي في بلدان الاستقبال في المنطقة.

وقالت ثروسيل: "نظراً إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني وحقوق الإنسان في فنزويلا، تعتبر المفوضية الآن أن معظم الفارّين من البلاد يحتاجون إلى نظام دولي لحماية اللاجئين. هذا ناجم من التهديدات التي تتعرّض لها حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم، نتيجة الظروف التي تلحق خللاً خطراً بالنظام العام في فنزويلا".

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وتابعت أن "المفوضية تدعو أيضاً الدول إلى الحرص على الحؤول دون طرد الفنزويليين، أياً يكن وضعهم القانوني، أو إعادتهم بالقوة إلى فنزويلا".

وتعتبر الأمم المتحدة أن النزوح الجماعي للفنزويليين هو الأضخم في التاريخ الحديث لأميركا اللاتينية.

في كراكاس، تظاهر مئات من الفنزويليين إحياءً للذكرى الأولى لفوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية، في أيار (مايو) 2018، في انتخابات اعتبرها المجتمع الدولي مزوّرة.

وجاب أنصار مادورو شوارع العاصمة الفنزويلية، وارتدى بعضهم قمصاناً حمراء ولوّحوا بأعلام الحزب الاشتراكي الحاكم. وحمل مشاركون لافتات كُتب عليها "ترامب إرفع حصارك عن فنزويلا"، في اشارة الى العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي على نظام مادورو.

وكتب مادورو على "تويتر": "نحتفل بالذكرى السنوية الأولى للانتصار الشعبي في 20 أيار، وهو اليوم الذي قررت فيه فنزويلا الانحياز لمصلحة السلام والديموقراطية والحرية".

وتعترف أكثر من 50 دولة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.