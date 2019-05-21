شكرا لقرائتكم مصر: مقتل 16 إرهابياً خلال دهم بؤرتين في العريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 18:17

قضت قوات الأمن المصرية اليوم على 16 إرهابياً، بعد دهم خليتين إرهابيتين تمركزتا في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في ضربة استباقية جديدة لتقويض الإرهاب.



وكانت قوات الأمن قضت قبل يومين على 12 من عناصر تنظيم حسم الإرهابي (ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين) خلال دهم بؤرتين إحداهما في جنوب العاصمة والأخرى شرقاً.

وصرح مصدر أمني في وزارة الداخلية إن جهاز الأمن الوطني (المعني بجمع المعلومات) رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية واستهداف الشخصيات المهمة في مناطق مختلفة في العريش.

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قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة وكرين، وقعت خلالها مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 16 إرهابياً، والعثور في حوزتهم على 8 بنادق آلية، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

وتشهد محافظة شمال سيناء عملية عسكرية واسعة للقضاء على الإرهاب "العملية الشاملة سيناء 2018"، والتي انطلقت في شباط (فبراير) من العام الماضي بالتعاون بين الجيش والشرطة.

وسجلت العمليات الإرهابية في مصر تراجعاً ملحوظاً في ظل الاستراتيجية الأمنية بتوجيه الضربات الاستباقية لإحباط العمليات قبل ارتكابها، فيما وقعت عملية محدودة الأحد الماضي، بتفجير عبوة بدائية بالتزامن مع مرور حافلة سياحية في محيط المتحف المصري الكبير، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً بينهم سياح من جنوب إفريقيا.