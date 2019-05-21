شكرا لقرائتكم روسيا تحذر زيلينسكي بعدما طالب أميركا بتشديد عقوبات على موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب – | منذ ساعتين في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 16:47

حذرت روسيا الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، بعدما طالب الولايات المتحدة بتشديد عقوبات اقتصادية عليها.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "هذه المقاربة لن تساعد أوكرانيا في تسوية الأزمة في جنوب شرقي" البلاد، في إشارة الى الأقاليم الانفصالية التي تشهد حرباً منذ العام 2014، أوقعت 13 ألف قتيل.

وتطرّق الى اتفاقات مينسك للسلام التي أُبرمت عام 2015، برعاية موسكو وبرلين وكييف وباريس، قائلاً: "الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ التزامات اتفاقات مينسك، ولا روسيا أيضاً. هذا أمر على كييف فعله".

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جاء ذلك بعدما قال زيلينسكي خلال لقائه مسؤولين أميركيين على هامش تنصيبه رئيساً لأوكرانيا الاثنين: "لن نتغلّب على العدوان الروسي وحدنا". وحضّ على "تشديد العقوبات" المفروضة على موسكو.

على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة الروسية ليونيد فولكفوف، المقرّب من الزعيم المعارض أليكسي نافالني. وكتب الأخير على "تويتر" أن الشرطيين قالوا لفولكفوف لدى توقيفه: "ننتظرك منذ وقت طويل".

وأشار فولكفوف (38 سنة) الى أن توقيفه مرتبط بمشاركته العام الماضي في تظاهرة غير مرخص بها، ضد رفع سنّ التقاعد. وقد يواجه السجن 30 يوماً.