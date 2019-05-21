موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الواقع، من الواضح أن الأمر يتعلق بالرغبة في تصفية الحسابات بسبب المساعدة في تقوية الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية، حيث حاولت الولايات المتحدة وبعض شركائها مرارًا وتكرارًا شن الهجمات في انتهاك للقانون الدولي".
وأكد البيان على أن: "في الولايات المتحدة، يبدو أنهم في عجلة من أمرهم لإلغاء الطابع الإيجابي لزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا ".
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: واشنطن تحاول فرض عقوبات على منظمات روسية لأنها تعزز الدفاع الجوي السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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