قوات بحرية مصرية - فرنسية تنفذ تدريبا مشتركا عابرا في المتوسط

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القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان نشره الناطق الرسمي للقوات المسلحة المصرية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء فقد "نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط وذلك أثناء عبور فرقاطة فرنسية لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية"، وذلك في إطار "خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة".
© AP Photo / Amr Nabil
كذلك تضمن التدريب "تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحري في البحر المتوسط"، بحسب البيان الصادر.
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