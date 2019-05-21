"جحيم لا نرغب فيه"... العراق يعلن موقفه من "الحرب بالوكالة"

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن "العراق عاش جحيم الحرب في العقود الأربعة الماضية، ولا يرغب بأي صراع جديد على أراضيه وبأي شكل بما فيه الحرب بالوكالة"، حسب وكالة بغداد اليوم العراقية.

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وأكد صالح أنه اجتمع بقيادات عراقية يوم الأحد لبحث التطورات الجارية والتأثيرات الإقليمية.

وعن الموقف العراقي من الصراع الإيراني الأمريكي وتأثيره على بغداد، قال الرئيس العراقي، إن هناك "عناصر تخطط للاستفزاز والحكومة عازمة على ردعهم"، حسب وكالة بغداد اليوم الإخبارية.

وعبر الرئيس العراقي عن قلقه من، "تحول التوترات الحالية الى حرب في العراق"، مؤكدا أنه، "من الواضح أننا قلقون للغاية، هذه التوترات تبعث على القلق الشديد في العراق وفي دول الجوار".

وكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن عزم حكومته إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.

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وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نتجه إلى دفع التهدئة بين واشنطن وطهران، ولا يوجد أي طرف عراقي يريد الدفع بالأمور باتجاه الحرب بينهما".

وأضاف: "المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض حرب، ونحن بدورنا سنرسل وفدا إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين".

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" إن "الوساطة العراقية جاءت بطلب من طرفي النزاع باعتبار أن العراق وسيط موثوق به وقادر، بما يتمتع به من علاقات متوازنة، على صنع تأثير لوقف التصعيد الحالي".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" رفقة قاذفات من طراز "بي 52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.