حفل إفطار رمضاني في الكونغرس الأمريكي لأول مرة في التاريخ

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© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
الوجبة التي خصصت للإفطار تكونت من التمر والأرز المتبل وشوربة اليقطين إضافة إلى سلطة وفواكه.
وحضر الفعالية مساء الاثنين، العديد من أعضاء الكونغرس منهم زعيم الأغلبية النائب من ميريلند ستيني هوير وعدد من أعضاء غرفتي الكونغرس، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل إفطار في الكونغرس الأمريكي، بينما ابتدع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، تقليدا بتنظيم إفطار سنوي في البيت الأبيض واستمر به الرؤساء المتعاقبين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وفي خطاب ألقته قبيل بدء الإفطار، أكدت النائبة عن ولاية ميشغان رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية، على "الأهمية التاريخية" للحدث.
وأضافت: "هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش. استُهدفنا ظلما من أجل إشعال الخوف وتعزيز أجندة الكراهية".
وتابعت: "الليلة نجدد التزامنا بالعدالة، ونبذ الإقصاء، والشعور بالانتماء".
وأضافت الحفل هو "تذكير على أننا أمة مبنية على الحرية الدينية، حيث يمكن للأشخاص الساعين إلى الفرص وحياة أفضل أن يجدوها بغض النظر عن دينهم".
وقال العديد من الذين حضروا الحفل إنهم حضروا ليس فقط لدعم المسلمين، وإنما أيضا لدعم جميع من يواجهون تهديدات والاضطهاد في كل أنحاء العالم.
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