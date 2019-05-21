هذا الموضوع تحديث تطبيق Google Duo يدعم الآن حتى 8 أشخاص في المكالمات الجماعية ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت شركة جوجل قد أطلقت ميزة مكالمات المجموعة في تطبيق Google Duo منذ شهر تقريباً، واليوم تدفع جوجل بتحديث جديد للتطبيق تقدم من خلاله ميزة دعم حتى 8 أشخاص في المكالمات الجماعية.
بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق Google Duo تقدم من خلاله دعم لعدد أكبر في مكالمات المجموعة يصل إلى 8 أشخاص، على أن تتوفر هذه الميزة في البداية في إندونيسيا، ومن ثم ستتوسع بها جوجل إلى كلاً من الهند، الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، المكسيك، الهند وغيرها من المناطق حول العالم.
ولقد إقتصرت ميزة مكالمات المجموعة في تطبيق Google Duo على 4 أشخاص فقط عند إنطلاقها للمرة الأولى، أي 3 أشخاص فقط مع المستخدم الرئيسي للتطبيق، بينما سيتاح الآن إشتراك حتى 8 أشخاص في المكالمات.
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هذا الموضوع تحديث تطبيق Google Duo يدعم الآن حتى 8 أشخاص في المكالمات الجماعية ظهر على التقنية بلا حدود.
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