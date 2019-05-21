دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ترخيص الأندوريد يعود لشركة هواوي بشكل مؤقت لمدة 90 يوم ظهر على التقنية بلا حدود.

حصلت شركة هواوي على فترة تأجيل مؤقت للحظر قبل سحب ترخيص الأندوريد بشكل نهائي، حيث سيكون لدى العملاق الصيني فترة 90 يوم فقط قبل تنفيذ قرار جوجل.

مازالت تداعيات الأحداث الأخيرة التي مرت بها شركة هواوي تحتل العناوين الأولى للكثير من أخبار التقنية، وفي تطور جديد لقرار سحب ترخيص الأندوريد من هواوي، قررت وزارة الخارجية الأمريكية تأجيل تنفيذ قرار سحب ترخيص الأندوريد لفترة 90 يوم، لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من عواقب تشكل أضرار بمصالح العملاق الصيني.

ولقد جاء قرار جوجل الأخير بسحب ترخيص الأندوريد من شركة هواوي نتيجة للحظر الذي فرض من ترامب على العملاق الصيني وإدراج هواوي في قائمة سوداء، حيث أجبرت شركة جوجل على إيقاف أعمالها مع هواوي إلى جانب سحب ترخيص الأندوريد، وهو ما يشكل تدمير لقسم الهاتف في شركة هواوي.

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ولقد أكد تقرير شبكة روتيز الأخبارية أن شركة هواوي ستتمكن خلال هذه الفترة من شراء السلع الأمريكية، وتحديث نظام الأندوريد في إصداراتها من الهواتف الذكية، بينما تمنع هواوي من شراء قطع غيار جديدة ومكونات أمريكية الصنع لمنتجاتها دون الحصول على ترخيص في البداية وهو ما يشكل صعوبة بالتأكيد خلال هذه الفترة.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستحاول جاهدة للحصول على تحديث Android Q خلال الفترة المتاحة لها حتى تنفيذ قرارات ترامب، إلا أن إمكانية تشغيل إصدارات جديدة من الهواتف الذكية بنظام تشغيل الأندوريد ستشكل صعوبة نظراً لأن الإصدارات الجديدة لن تعتمد من شركة جوجل لذا قد لا تستطيع هواوي دعم هواتف Honor 20 التي سيكشف عنها غداً أو هاتف Mate X بنظام الأندوريد قبل موافقة جوجل، كما تنتهي فترة تأجيل تنفيذ قرار سحب ترخيص الأندوريد في 19 من أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع ترخيص الأندوريد يعود لشركة هواوي بشكل مؤقت لمدة 90 يوم ظهر على التقنية بلا حدود.