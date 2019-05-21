الإمارات والسعودية تعززان تعاونهما في تطوير العمل الحكومي

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-WAM اللقاءات تركز على تبادل أفضل الخبرات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الثلاثاء، أن الوفد ضم نحو 20 شخصا ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات سعودية، وكان في استقباله مدير عام الهيئة عبد الرحمن عبد المنان العور، و المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ليلى عبيد السويدي.

وأكد العور أهمية هذه الزيارة في تعزيز سبل وآفاق التعاون بين الإمارات والسعودية في مجال تطوير العمل الحكومي، مبينا أنها تأتي ضمن سلسلة زيارات سعودية سابقة مماثلة إلى الدولة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من جهة، ووزارة الخدمة المدنية السعودية، وعدد من الجهات المعنية بتنمية وتطوير رأس المال البشري في المملكة من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه اللقاءات تركز في المقام الأول على تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في البلدين في مجال تطوير وتمكين الموارد البشرية الحكومية.

ولفت إلى أن الهيئة اطلعت الوفد السعودي على أفضل ممارسات الموارد البشرية، المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، من أنظمة وسياسات، وتشريعات، ومبادرات تعزز الإنتاجية، وتجعل من بيئات العمل الحكومية جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات وتحافظ عليهم.

وشدد العور على عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، واستعداد دولة الإمارات الدائم إلى نقل خبراتها وتجاربها المميزة لمختلف الدول الشقيقة، لا سيما فيما يتعلق بحلول تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه.