القاهرة/ الخليج 365-
أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، تنفيذ تدريب عسكري بحري "عابر" مع فرنسا في مياه البحر المتوسط.
وقال الجيش المصري، في بيان، إن "عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط".
وأوضح أن التدريب جرى بمشاركة الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF) وإحدى وحدات القوات البحرية المصرية، دون تفاصيل عن مدته.
وتضمن تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وفق المصدر نفسه.
كما شمل تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية.
وأشار إلى أن "هذا النوع من التدريبات يهدف إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي".
وتشهد المنطقة التي تعج بصراعات مسلحة زخماً لافتاً من التدريبات العسكرية المشتركة عربياً أو مع دول غربية، لا سيما خلال العامين الأخيرين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات مصرية فرنسية تنفذ تدريبًا بحريًا "عابرًا" بالمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.