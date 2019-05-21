جامعة_الملك_عبد_العزيز بـ #جدة تعلن عن توافر #وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن توافر وظائف «معيدات» في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغات الأوروبية، للعام الدراسي 1440/1439هـ.
وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز أن الوظائف تتوافر في قسم اللغات الأوروبية، تخصص «أدب- لغويات»
وأضافت الجامعة أنه يشترط في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات أعلاه من جامعة سعودية أو معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد جدا، وحسنة السيرة والسلوك.
وأن لا يتجاوز عمر المتقدمة 30 سنة، وأن تكون حاصلة على الدرجة المطلوبة في (TOEFL أو STEP أو IELTS)، والحصول على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وألا تكون حاصلة على درجة البكالوريوس وهي على رأس العمل.
وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز، أن الوثائق المطلوبة عند التقديم تتضمن: وثيقة التخرج، وكشف الدرجات المعتمدة، وشهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت.
وأشارت الجامعة إلى أن التقديم يتم عن طريق إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو تسليمها مباشرة في مكتب سكرتارية مشرفة قسم اللغات الأوروبية وآدابها بمبنى الجوهرة غرفة رقم (136) في موعد أقصاه السبت الموافق 23 رمضان 1440 هـ.
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