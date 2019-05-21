مانشستر سيتي يكافئ #جوارديولا بـ 100 مليون إسترليني

صحيفة الخليج الإلكترونية

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتجديد تعاقد مدربه الإسباني بيب جوارديولا، والذي ينتهي مع الفريق السماوي بعد عامين.

وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق الرباعية المحلية للمرة الأولى في تاريخه، والتي كان أخرها التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز بسداسية على واتفورد.

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وكشفت صحيفة “صن” البريطانية، أن مانشستر سيتي يخطط لتجديد تعاقده مع جوارديولا بعقد جديد يمتد لخمسة سنوات، من أجل الاستمرار في مشروعه الناجح مع الفريق السماوي.

وأوضحت أن مانشستر سيتي مستعد لزيادة راتب جوارديولا من 15 مليون إسترليني، إلى 20 مليون إسترليني، بحيث سيحصل على مبلغ 100 مليون مدة، طوال مدة تعاقده.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يريد مزيد من التعاون مع جوارديولا، بالرغم من التهديدات التي تلاحقه حول إمكانية استبعاده الموسم المقبل من دوي أبطال أوروبا، لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.