المنتخب_السعودي يصل #بولندا للمشاركة في نهائيات #كأس_العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2019

صحيفة الخليج الإلكترونية

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى بولندا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2019 .

ويتطلع المنتخب إلى تحقيق إنجاز مميز، خاصة بعد فوزه بلقب بطولة آسيا تحت 19 عاماً الأخيرة بقيادة المدرب خالد عبد الله العطوي أثناء استعداده لمواجهة فرنسا الحاصلة على اللقب العالمي 2013، إضافة إلى مالي وبنما لحساب المجموعة الخامسة .

وتألق المنتخب السعودي في دور المجموعات من مشواره في بطولة آسيا تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا، حيث حقق ثلاثة انتصارات ساعده على تأمين صدارة المجموعة الرابعة، ثم فاز على أستراليا 3-1 في دور الثمانية، وعلى اليابان 2-0 في قبل النهائي، قبل أن يتغلب 2-1 على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية، لتتمكن السعودية من تحقيق لقب بطولة آسيا تحت 19 عاماً.

وتألق لاعب الوسط تركي العمار بشكل رائع خلال بطولة آسيا، حيث سجل أربعة أهداف وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا للشباب 2018 ، وهذه العروض جعلت بلا شك البالغ من العمر 19 عاماً جديراً بالمشاهدة في بولندا، إلى جانب حارس المرمى عبدالرحمن الشمري والمدافع المؤثر حسن التمبكتي، اللذان تألقا في إندونيسيا. وسيكون نايف الماس، مرة أخرى حاملاً لشارة القيادة للمنتخب .

وشارك المنتخب السعودي في كأس العالم تحت 20 عاماً ثماني مشاركات سابقة ، ويعد أفضل ظهور للمنتخب السعودي في هذه البطولة حتى الآن عندما تأهل إلى الدور الثاني في كل من كولومبيا 2011 وكوريا الجنوبية 2017 ، لكنه في المقابل خرج من الدور الأول خلال ظهوره لأول مرة عام 1985، وعانى المنتخب السعودي من مشكلة مماثلة في المشاركات الخمس التالية، قبل تتحسن النتائج إلى حدٍ ما في آخر نسختين .

وجاء أكبر فوز في كأس العالم تحت 20 عاماً للسعودية في نسخة 2011 عندما فازت على غواتيمالا بنتيجة 6-0 .

وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الأولى في بولندا مع المنتخب الفرنسي السبت القادم على استاد غدينيا عند الساعة: 6:00 مساء بالتوقيت المحلي ، ثم يلعب اللقاء الثاني يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 مع منتخب مالي على استاد غدينيا عند الساعة: 8:30 مساء ، وفي اللقاء الثالث يلعب الاخضر الشاب مع منتخب بنما يوم الجمعة في 31 مايو على استاد بيدجوسزكس بيدجوسزكس عند الساعة: 6:00 مساء .