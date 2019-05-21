ماي تعرض تصويتًا لاستفتاء جديد حول «بريكست»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء على البرلمان تصويتا لإجراء استفتاء جديد بشأن اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

واعتبرت أن عدم التوصل لاتفاق يعني الذهاب لانتخابات واستفتاء جديدين.

وقالت إنها عرضت على البرلمان اتفاقا جديدا حول بريكست للخروج من الطريق المسدود، موضحة أن الاتفاق الجديد ينطوى على تغييرات مهمة لبريطانيا.

Advertisements

وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية، من إيقاف البرلمان الأوروبي للخروج البريطاني، مؤكدة أن "على الجميع تحمل المسؤولية بشأن بريكست وإنهاء الجدل بشأنه".

ووصفت مواصلة الخلاف بشأن اتفاق الانفصال البريطاني بأنه مجازفة "بضياع فرصة كبيرة تعد بمستقبل أفضل لبريطانيا".