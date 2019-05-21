مجلس الأمن يوافق على مساعدات لكوريا الشمالية

وتستخدم "يونيسيف" هذه المساعدات، بموجب القرار المذكور، لتوفير مياه نظيفة للسكان، ودعم المستشفيات في علاج المرضى خاصة الأطفال والأمهات الذين يعانون من نقص في التغذية.
وستساهم الدنمارك بالجزء الأكبر من هذه المساعدات بما في ذلك مجموعة من أدوات تبريد اللقاحات بقيمة 3.87 مليون دولار.
وقالت "يونيسيف"، في بيان، إن "هذه المعدات ستكفل تخزين لقاحات تكفي لـ 355 ألف طفل ما دون عمر السنة، و362 امرأة حامل".
وأضافت: "موظفونا سيمارسون الرقابة اللازمة من أجل ضمان استخدام هذه المعدات بالشكل الذي خطط له".
وتأتي هذه الخطوة، بينما تخطط كوريا الجنوبية، وبرنامج الغذاء العالمي، لإرسال مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ، التي تتعرض لأسوأ موجة جفاف ضربت المحاصيل الزراعية في البلاد، وأدت إلى نقص الغذاء.
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