وزير الدفاع الأمريكي يوضح فائدة تحركات بلاده العسكرية في الخليج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، أنَّ تحرُّك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح "درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين تشنها ايران.

وقال شاناهان في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: "نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات".

ومن المقرر أن يطلع شاناهان، في وقتٍ لاحق، البرلمانيين الأمريكيين في جلسة مغلقة على تطورات الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وايران.

وأكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأمريكية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.

وقال الوزير الأمريكي: "لقد تحدّثنا عن تهديدات ووقعت هجمات" في إشارة إلى الأعمال التخريبية ضد أربع سفن في الخليج والتي نددت بها الإمارات والسعودية".

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وأضاف: "ما أريده هو تأكيد موثوقية المعلومات.. إجراءاتنا كانت حذرة جدا وقد تمكنا من درء مخاطر وقوع هجمات ضد أمريكيين".

ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفَّف فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكّله إيران، قال شاناهان: "هناك خطر ونحن نتولى التعامل معه.. لا يعني ذلك أن التهديدات التي حددناها قد زالت"، مضيفا "أعتقد أن ردنا الحذر قد أعطى الإيرانيين الوقت للتفكير".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو وشاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزف دانفورد اليوم الثلاثاء في جلسة مغلقة في الكونغرس لعرض التطورات في الملف الإيراني.

وتصاعد التوتر في الأشهر الاخيرة بعدما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على ايران تشمل صادراتها النفطية وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.