اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرَّض عددٌ من أعضاء النيابة العامة في السودان، اليوم الثلاثاء، للتهديد بإطلاق النار، من قبل قوة مكلفة بحراسة منزل المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، ما منعهم من تنفيذ أمر بالقبض عليه في دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وذكر بيانٌ من نادي أعضاء النيابة العامة، أنّ هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ لقانون وسيادة الدولة من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان.
وأكّد البيان أنّ استقلال النيابة العامة أمر لا يمكن التهاون فيه مطلقًا، وطالب بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني كأحد المطالب الجوهرية.
وفي وقت لاحق، أمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقال قوش، الذي يعتبر من رموز النظام السابق، في إطار حملة لمكافحة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. حرس صلاح قوش يطلق النار على أعضاء النيابة أثناء محاولة اعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.