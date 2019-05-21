السودان.. حرس صلاح قوش يطلق النار على أعضاء النيابة أثناء محاولة اعتقاله

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرَّض عددٌ من أعضاء النيابة العامة في السودان، اليوم الثلاثاء، للتهديد بإطلاق النار، من قبل قوة مكلفة بحراسة منزل المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، ما منعهم من تنفيذ أمر بالقبض عليه في دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وذكر بيانٌ من نادي أعضاء النيابة العامة، أنّ هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ لقانون وسيادة الدولة من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان.

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وأكّد البيان أنّ استقلال النيابة العامة أمر لا يمكن التهاون فيه مطلقًا، وطالب بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني كأحد المطالب الجوهرية.

وفي أعقاب عزل الجيش السوداني للرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، في وقت سابق من أبريل الماضي، قدّم قوش استقالته من منصبه إلى المجلس العسكري الانتقالي.

وفي وقت لاحق، أمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقال قوش، الذي يعتبر من رموز النظام السابق، في إطار حملة لمكافحة الفساد.