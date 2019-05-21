شكرا لقرائتكم العراق: مقتل 11 عنصرا من "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 16:45

أعلنت بغداد، الثلثاء، مقتل 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية تهدف لمطاردة عناصر التنظيم في محافظة صلاح الدين (شمال العراق).



اعلنت خلية الإعلام الامني اليوم، نتائج عملية تطهير جزيرة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان لها نشرته وكالة الانباء العراقية "واع": "شرعت قيادة عمليات صلاح الدين، من خلال قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة بعملية تفتيش وتطهير لجزيرة صلاح الدين لفرض الأمن والاستقرار فيها".

واضافت ان العملية اسفرت عن "قتل 11 إرهابيا والعثور على 13 وكرا و16 حزاما ناسفا وتدمير سيارتين مفخختين وثلاثة أنفاق، بالإضافة الى العثور على معملين للتفخيخ و11 خزانا، منها 9 للماء و2 للوقود، كما عثرت القوات على صفائح تدريع وأسلاك تفجير".

وزاد نشاط "داعش" اخيراً في محافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، ما اظهر احتفاظ التنظيم بخلايا نائمة.