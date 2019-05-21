شكرا لقرائتكم تمرين عسكري روسي - سوري في الجولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 16:11

أجرت الشرطة العسكرية الروسية والجيش السوري، تدريبات مشتركة في بلدة القنيطرة في مرتفعات الجولان. وقال رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية فلاديمير إيفانوفسكي: "بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والشرطة العسكرية الروسية تمكنت بعثة الأمم المتحدة ولأول مرة السنة الماضية من تسيير دوريات مشتركة مع العسكريين الروس".



وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات في القنيطرة منذ عام 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة المتطرفين.

وعملت الشرطة العسكرية الروسية على إصلاح البنية التحتية للنقل، التي دمرها المتطرفون، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الكهرباء والماء، حيث تشير معلومات السلطة المحلية إلى أن المتطرفين دمروا 45 في المائة من شبكة الكهرباء وحوالي نصف مرافق إمداد المنطقة بالماء.