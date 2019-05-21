شكرا لقرائتكم البحرين: سنظل مناصرين للشعب الفلسطيني في استعادته حقوقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ ساعتين في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 17:01

أكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم (الثلثاء)، أن موقف بلاده الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتًا ومناصراً للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.



وأشار آل خليفة في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية إلى أن استضافة البحرين لورشة «السلام من أجل الازدهار» يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، مشددا على أنه ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة.

وأعرب عن خالص التقدير للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة وجهودها المستمرة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكداً أنه لا مجال للمزايدة أو التقليل من نهجهم السلمي الشريف وأن مملكة البحرين ستبقى على عهدها، كما كانت دائماً، تجاه الشعب الفلسطيني.