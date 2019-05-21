شكرا لقرائتكم البحرين تؤكد استضافتها للمؤتمر الاقتصادي الاميركي لدعم الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 17:31

أعلنت البحرين الثلثاء أن استضافتها للمؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنه البيت الأبيض حول خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين الشهر المقبل، يأتي في إطار جهودها الداعمة للفلسطينيين.



وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في بيان أن استضافة المؤتمر في حزيران (يونيو) المقبل يندرج ضمن نهج بلاده "المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة". وتابع: "ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة".

وشدد آل خليفة على أن موقف بلاده "الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرًا للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي".

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ويأتي البيان البحريني بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها. وقال الوزير البحريني "لا مجال للمزايدة أو التقليل من نهج" السلطة الفلسطينية السلمي.

وكان البيت الأبيض أعلن الأحد أنّه سيستضيف يومي 25 و26 حزيران (يونيو) المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان "من السلام إلى الازدهار" ستعقد في المنامة. ووفق البيان، ستمثّل ورشة العمل "فرصة محورية" ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.