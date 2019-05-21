- 1/2
- 2/2
أكد الدكتور سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين لا يمتلكون تلك التقنيات التي يستخدمونها ضد السعودية والتحالف، بل إن الكثير من مناطقهم ليس بها كهرباء، وقد أثبتت التجارب الماضية أن كل الأسلحة التي تنطلق على السعودية من صنعاء هى إيرانية 100%.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف سعد بن عمر، أن "تلك العمليات التي استهدفت المنشآت الاقتصادية والبترولية يمكن ربطها بعملية إيقاف شراء النفط الإيراني، لذا رأت المملكة في رسالتها الإعلامية الحالية بأن توضح للمستمع أو المشاهد حقيقة الأوضاع، وهذا لا يعني براءة الحوثيين من تلك العمليات لأنهم المنفذ والمدان الأول بعد التخطيط الإيراني".
وتابع رئيس مركز القرن، أن المسؤول الأول عن استهداف المملكة هم الحوثيين لأنهم سمحوا بإطلاق تلك الصواريخ والطائرات من الأراضي اليمنية، لكن الداعم الرئيسي هى إيران، فلولا دعم طهران لما حصل الحوثي على تلك الطائرات والأسلحة.
وأشار سعد بن عمر، إلى أن إيران تشتري الأجهزة الدقيقة من الخارج وتقوم بإرسالها للحوثيين عن طريق السواحل اليمنية والتي تمتد لأكثر من 1800 كم ويصعب السيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب تغير الخطاب الإعلامي السعودي تجاه الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.