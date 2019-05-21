شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السودانية: حراس رئيس المخابرات السابق يحولون دون اعتقاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مكتب النائب العام السودانى أن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفى لكن حراسه حالوا دون اعتقاله. وقال المكتب أن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوى 46 مليار جنيه سودانى (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة السودانية: حراس رئيس المخابرات السابق يحولون دون اعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.